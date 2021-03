IOC-medlemmer genvælger tysker som præsident

Den 67-årige tysker Thomas Bach er blevet genvalgt som præsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- Jeg takker jer af hele mit hjerte for den overvældende opbakning og tillid, siger han i en tale efter genvalget.

- Det er overvældende, når man tænker på de reformer og svære beslutninger, vi har gennemført.

Bach har været præsident i otte år, siden han overtog posten fra belgieren Jacques Rogge. Bachs anden periode i stillingen vil vare de næste fire år.

Første store opgave bliver at gennemføre sommerens OL i Tokyo på trods af de mange udfordringer, som coronapandemien medfører.

I onsdagens tale lovede han, at sommerlegene bliver afviklet under sikre forhold.

- Tokyo er fortsat den bedst forberedte OL-by nogensinde, og lige nu har vi ingen grund til at tvivle på, at åbningsceremonien vil finde sted 23. juli.

- Spørgsmålet er ikke om, men hvordan OL bliver gennemført.

- IOC arbejder på fuldt tryk med vores japanske samarbejdspartnere og venner for at gøre det udsatte OL til en sikker opvisning i fred, solidaritet og menneskehedens evne til at overvinde pandemien, siger Thomas Bach.

OL skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020, men blev skubbet med et år på grund af pandemien.