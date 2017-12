IOC-medlem: Rusland blev straffet på problematisk måde

Sidste sommer lod IOC det være op til de enkelte internationale specialforbund, om russiske atleter i de givne idrætsgrene måtte stille op ved OL i Rio.

Tirsdag skal IOC på et møde i Lausanne tage stilling til, om Rusland skal have lov til at stille op ved vinter-OL i Sydkorea til februar.

Dick Pound, som har været medlem af IOC i længst tid af alle, mener, at det skabte unødige konflikter at lade de internationale specialforbund vurdere, hvilke atleter der skulle have lov til at stille op ved specifikke stævner og turneringer.

- Vi kunne have gjort det bedre ved ikke at lade de internationale specialforbund få ansvaret for at beslutte, hvilke atleter der havde ret til at deltage under deres egne regler kontra IOC's regler, siger Dick Pound.

Rusland sad ofte med i ledelsen i nogle af de internationale specialforbund, eller også var landet selv arrangør for flere af stævnerne.

Det skabte unødvendige interessekonflikter, pointerer Dick Pound.

- I mange tilfælde havde de internationale specialforbund problemer, enten fordi russere var involveret i deres egen ledelse, eller fordi Rusland var værtsland for mange af de stævner, der blev afholdt, påpeger Dick Pound.

I slutningen af 2015 afslørede en Wada-rapport systematisk og omfattende doping i Rusland.

Det fik i første omgang Det Internationale Atletikforbund (IAAF) til at udelukke Rusland fra al international atletik, og det er russerne stadig.

Skandalen spredte sig til også at omfatte andre atleter end atletikudøvere, men IOC valgte alligevel ikke at udelukke Rusland som nation til sommer-OL i Rio.

Det skabte efterfølgende komplicerede processer i de enkelte specialforbund med at finde ud af, hvilke russere der skulle godkendes, og hvem der skulle afvises.