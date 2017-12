IOC-kender: OL-udelukkelse af Rusland er stærkt signal

Det mener Jens Sejer Andersen, international chef for Play The Game, der arbejder for mere gennemsigtighed i international idræt.

- Det er et meget stærkt signal fra IOC's side, som tjener til at genoprette Den Internationale Olympiske Komités noget ramponerede ry, efter man forud for sommerlegene i Rio ikke havde mod til at gå lige så hårdt til værks, siger han.

Med tirsdagens afgørelse følger IOC ikke den samme model, som da komitéen sidste år stod i samme situation før sommer-OL i Rio og skulle beslutte sig for, om russiske atleter skulle udelukkes.

Dengang sendte IOC beslutningen videre til specialforbundene, og så skulle de afgøre, hvorvidt man ville udelukke Rusland.

- Man kunne allerede dengang, på baggrund af det man vidste, have udelukket Rusland. Nu tør man omsider at træffe denne meget dramatiske beslutning, siger Jens Sejer Andersen.

Nogle russiske atleter kan få lov til - hvis de opfylder en række krav - at stille op ved vinter-OL under det olympiske flag.

Men de kan også risikere at gå glip af vinter-OL, fordi den Russiske Olympiske Komité har luftet beslutningen om at boykotte begivenheden, hvis man blev udelukket.

- Hvis russerne nu sender et signal til de russiske udøvere om, at de under ingen omstændigheder må stille op, så har udøverne ingen muligheder for at stille op, siger Jens Sejer Andersen.

Jens Sejer Andersen mener også, at beslutningen kan få konsekvenser for det kommende VM i fodbold i Rusland, der spilles næste år.

Grigory Rodchenkov har leveret mange af beviserne for den omfattende doping i russisk sport.

Han har også sagt, at det russiske fodboldlandshold har undergået et systematisk dopingprogram, og det kan få konsekvenser.

- Det er klart, at hvis Fifa først begynder at tage politikken om antidoping alvorligt, så er det svært at forestille sig, at det ikke vil få konsekvenser for VM i fodbold eller det russiske fodboldforbund, siger Jens Sejer Andersen.