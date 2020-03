IOC holder OL-krisemøde tirsdag

Et punkt på dagsordenen er blandt andet at blive klogere på, hvordan OL-kvalifikationen skal forløbe i flere af de sportsgrene, der er hårdt ramt af aflysninger.

På mødet får de forskellige forbund også mulighed for at spørge ind til de ting, som forbundene er i tvivl om på grund af det uforudsete virusudbrud, ligesom de kan udtrykke eventuelle bekymringer over for IOC-toppen.

Som følge af coronavirus er en lang række internationale sportsbegivenheder blevet aflyst i de seneste og kommende uger. Fredag var Japans premierminister, Shinzo Abe, dog ude at sige, at OL afvikles som planlagt.

Får han ret i det, er der åbningsceremoni i den japanske storby 24. juli, og legene vil vare frem til 9. august.

Det bliver næppe afklaret på tirsdagens krisemøde, om OL kan afvikles som planlagt.

Torsdag fortalte IOC-præsident Thomas Bach, at man vil følge anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), da han blev spurgt ind til en mulig OL-udskydelse.