IOC godtager tjekkisk sensations sminkeforklaring

Efter mirakelsejren nægtede hun at tage sine skibriller af med henvisning til, at hun i modsætning til de fleste af konkurrenterne ikke havde taget sminke på.

Hun omtalte også skibrillerne som sit varemærke, og det var ifølge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke et brud på det strenge regelsæt for reklame under vinter-OL.

- Efter at have fået hendes forklaring er det ikke et brud på reglerne, siger et medlem fra IOC-toppen Christophe Dubi til nyhedsbureauet AFP.

Ledecká tog fusen på alle med sin super-G-sejr. Hun er egentlig snowboardkører og var ikke regnet nogle chancer i det alpine felt, hvor amerikaneren Lindsey Vonn var blandt de største favoritter.

Den amerikanske tv-station NBC nåede faktisk at kåre østrigeren Anna Veith som konkurrencens vinder, da Ledecká med startnummer 26 skabte choktilstand.

Efterfølgende kom det endda frem, at Ledecká havde gennemført konkurrencen på lånte ski.

Senere ved dette OL er hun favorit til at vinde guld, når snowboarderne dyster i parallelslalom.