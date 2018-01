IOC-boss: Flere stærke kandidater til vinter-OL i 2026

Til næste år skal Den Internationale Olympiske Komité (IOC) finde en vært for vinter-OL i 2026, og præsident Thomas Bach er positiv, når han ser frem mod valget.

Interessen for at afholde OL og vinter-OL har de senere år været aftagende, men måske er der nye tider på vej.

- I øjeblikket er vi dialog med en række interesserede fra tre forskellige kontinenter, siger Thomas Bach til avisen Die Welt.

I stedet for at få så mange byer som muligt til at melde sig i kandidatfeltet er IOC gennem en bedre og udvidet dialogfase optaget af at finde frem til de bedste bud før en eventuel afstemning.

Det betyder, at enkelte byer allerede nu har vist interesse for at afholde vinter-OL helt fremme i 2030.

- Den nye proces giver os langt mere fleksibilitet og mulighed for at reducere antallet af kandidater til det stærkeste felt, før det overhovedet kommer til et valg, siger Bach.

Sveriges hovedstad Stockholm, Calgary i Canada og den schweiziske region Sion er blandt de steder, der offentligt har tilkendegivet, at de overvejer at ansøge om værtskabet for vinter-OL i 2026.

IOC skal have ansøgningerne senest med udgangen af marts.

I september 2019 skal IOC vælge værten for vinter-OL i 2026.

Til februar afholdes vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang. Byen blev valgt som vært tilbage i 2011 i konkurrence med den tyske by München og Annecy i Frankrig.

Om fire år afholdes vinter-OL i Beijing. Den kinesiske storby vandt retten til at afholde vinter-OL i 2022 i konkurrence med kasakhiske Almaty.