IOC: 14.000 dopingprøver er taget forud for vinter-OL

Rusland snød i stor stil ved vinter-OL i Sotji i 2014 og for at få de forestående lege i sydkoreanske Pyeongchang så rene som mulige, er der blevet taget 14.000 dopingprøver af deltagende atleter.

- Det er en topprioritet for IOC at beskytte rene atleter ved at bekæmpe doping. Vi er forpligtede til at arbejde sammen med vores partnere for at sikre, at alle dyster på lige vilkår i Pyeongchang, siger den medicinske chef i IOC, Richard Budgett.

De mange prøver kommer fra 6000 atleter fra 61 forskellige lande, og dobbelt så mange russiske atleter er blevet testet i november og december i forhold til atleter fra andre lande.

IOC udelukkede i sidste måned Rusland fra vinter-OL i Pyeongchang som følge af "ikke tidligere set systematisk bedrag" af antidopingsystemet.

Enkelte russiske atleter får dog lov til at stille op under neutralt flag, hvis de kan bevise, at de ikke har været dopede.

Ud over flere dopingprøver vil IOC også forbedre måderne hvorpå, der bliver testet.

Det vil man gøre ved blandt andet at kigge på en række nye parametre såsom højrisici-discipliner og nationaliteter og mistænksomme mønstre i præstationsniveau.

Vinter-OL løber fra 9. februar til 25. februar.