IFK Göteborg hyrer Roland Nilsson før FCK-møde

Fredag formiddag er Roland Nilsson således præsenteret som ny cheftræner for IFK Göteborg på et pressemøde. Hans kontrakt løber til udgangen af 2022.

Det bliver en tidligere FC København-træner, som skal forsøge at ødelægge københavnernes europæiske drømme i denne sæson.

Dermed kommer han til at stå på svenskernes sidelinje torsdag, når den kriseramte klub tager imod FC København i kvalifikationen til Europa League.

Roland Nilsson var cheftræner i FCK i efteråret 2011. Han overtog jobbet fra Ståle Solbakken, som var taget til FC Köln. Nilsson nåede dog kun et halvt år i spidsen for FCK, inden han blev fyret af daværende FCK-sportsdirektør Carsten V. Jensen, som selv overtog cheftrænerjobbet i resten af sæsonen.

Roland Nilsson efterlod FCK på førstepladsen, men efter hans fyring blev FCK indhentet af FC Nordsjælland og måtte nøjes med sølv.

I modsætning til tidligere sæsoner spilles der kun én kamp i hver kvalifikationsrunde i Europa League, og Roland Nilsson kan derfor sende FCK ud i et europæiske mørke med en hjemmesejr i Göteborg.

Københavnerne rejser dog til Sveriges næststørste by som favoritter. Det danske hold har stor europæisk erfaring og spillede Europa League-kvartfinale mod Manchester United for en måned siden.

De svenske pokalmestre er til gengæld ramt af en resultatmæssig krise. Klubben har ikke vundet i 14 ligakampe i træk og flirter alvorligt med nedrykningsstregen.

Som aktiv var Roland Nilsson anfører for det svenske landshold, som han repræsenterede 116 gange.

I tiden før ansættelsen i FCK nåede han at være træner for Coventry, GAIS og Malmö FF. Efter fyringen i Danmark har han været træner for forskellige svenske ungdomslandshold, senest U21-landsholdet.