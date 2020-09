IFK Göteborg fyrer træneren to uger før FCK-møde

På et pressemøde torsdag meddelte klubben, at cheftræner Poya Asbaghi har fået sparket, mens der endnu ikke er udpeget en afløser.

IFK Göteborg har fyret træneren to uger inden opgøret mod FC København.

Den svenske fodboldklub står om to uger over for FCK i anden runde af kvalifikationen til Europa League.

Modsat FCK er IFK godt i gang med sæsonen og har spillet 18 runder. Det er ikke gået efter planen for Göteborg-klubben, som ligger nummer 12 - blot et point over pladsen, der resulterer i playoffkampe om overlevelse ved sæsonens udgang.

Det er ellers ikke mere end to måneder siden, at IFK vandt den svenske pokalturnering, Svenska Cupen, ved at slå Malmö FF i finalen.

Men situationen i ligaen er for kritisk, mener ledelsen.

- Vi vandt Svenska Cupen, men vi halter efter i Allsvenskan. Vi får ikke tilstrækkeligt med point, og frem for alt vinder vi ikke nok kampe, siger klubdirektør Max Markusson.

Den nu 35-årige Poya Asbaghi blev ansat i 2018 og havde kontrakt frem til 2022. Men allerede nu kan han altså kigge sig om efter et nyt arbejde.

Kampen mellem IFK og FC København spilles på svenskernes hjemmebane. Vinderen går videre til tredje runde, mens taberen er færdig i Europa i denne omgang.

FC København åbner superligasæsonen ude mod OB 13. september.