IAAF-formand opfordrer til at udskyde sommer-OL i Tokyo

I et brev til formanden for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, skriver Sebastian Coe, at sommer-OL i Tokyo ikke er muligt med den nuværende begyndelsesdato i juli grundet coronaviruspandemien.

Formanden for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), Sebastian Coe, vil udskyde sommer-OL i Tokyo.

Derfor opfordrer Sebastian Coe til at udskyde OL, skriver han i brevet søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Alle mine lokalformænd tror på, at vi ikke længere kan forvente lige vilkår for alle i disciplinerne, ud fra hvor mange atleter, der har svært ved at træne.

- Hvis der ikke er lige vilkår, mister vi konkurrencens integritet. Det er der ingen, der vil, skriver Sebastian Coe i brevet.

Sebastian Coe tilføjer, at andre landes atletikformænd bakker op om en udskydelse.

Brevet kommer, få timer efter at IOC meldte ud, at den vil træffe en beslutning om OL inden for de næste fire uger.

Natten til mandag dansk tid siger Japans premierminister, Shinzo Abe, at en udskydelse er en mulighed. Han afviser samtidig, at en aflysning kan komme på tale.

OL i Tokyo er sat til at begynde 24. juli.