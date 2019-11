IAAF-enhed suspenderer russisk atletikpræsident

Russisk atletik var atter på koalitionskurs med Det Internationale Atletikforbund (IAAF) torsdag.

Her blev præsidenten for Ruslands Atletikforbund (Rusaf), Dmitry Shlyakhtin, samt Rusaf-direktør Alexander Parkin midlertidigt suspenderet.

Det oplyser IAAF via forbundets overvågningsenhed, Athletics Integrity Unit, i en meddelelse.

Baggrunden er, at AIU anklager både Shlyakhtin og Parkin for alvorligt brud på antidopingreglerne.

Det drejer sig både om, at russerne ikke har villet samarbejde og samtidig har modarbejdet AIU i sagen om den russiske højdespringer Danil Lysenko.

Lysenko er tidligere blevet udelukket for ikke at ville indgive såkaldte whereabout-oplysninger, som handler om at meddele, hvor en atlet fysisk befinder sig.

Lysenko er sammen med sin træner også midlertidigt suspenderet, skriver AIU i meddelelsen.

I artikler beskrev den britiske avis The Sunday Times i september, at folk i Rusaf havde fabrikeret dokumenter, der skulle vise, at Lysenko havde været for syg til at meddele sine whereabout-oplysninger, efter at det ikke havde været muligt at teste højdespringeren uden for konkurrence.

22-årige Lysenko vandt sølv ved VM i højdespring i 2017, og han vandt guld ved indendørs-VM i atletik i 2018, da han begge gange stillede op som neutral atlet, fordi Rusaf siden 2015 har været udelukket fra IAAF som følge af hele dopingsagen mod Rusland.

Lysenko overtrådte for tredje gang reglerne om whereabout-oplysninger 25. juni 2018, og når man har tre forseelser i løbet af et år, så svarer det til, at man har overtrådt antidopingreglerne.

Derfor blev Lysenko 3. august 2018 midlertidigt suspenderet.

Siden har AIU efterforsket sagen, og man konkluderer nu, at Lysenkos forklaringer på, hvorfor han ikke meddelte sine whereabout-oplysninger, var falske.

Man konkluderer samtidig, at forklaringerne har været orkestreret af falske dokumenter, hvilket skete, da man rettede efterforskningen mod Rusaf og præsidenten, direktøren og flere andre i det russiske forbund.

AIU skriver i meddelelsen, at Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) har deltaget aktivt i efterforskningen med værdifuldt materiale.

Alle involverede i sagen har frem til 12. december til at gøre indsigelser til AIF, hvorefter sagen overdrages til det juridiske system i IAAF.