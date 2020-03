I topscorerens fodspor: Brøndby-slovak vil bare vinde

Til at erstatte Kamil Wilczek har Brøndby bragt slovakiske Samuel Mraz i spil. Han kom til klubben i sommer og har brugt efteråret på at lære af sin forgænger.

- Jeg har holdt øje med, hvordan han arbejder, siger Samuel Mraz, som i løbet af de første tre kampe i foråret har scoret et enkelt mål.

Det antal måtte gerne have været større, erkender han.

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået lov at spille så meget, som jeg har gjort, men det er selvfølgelig altid federe, hvis jeg scorer nogle mål, siger Samuel Mraz.

Han kan sagtens leve med at være efterfølger til en kæmpe stjerne på den københavnske vestegn.

- Jeg synes ikke, der er så meget pres på, som andre måske tror. Jeg kan godt lide at være på banen, for det er min passion og mit job, og jeg prøver så hårdt, jeg kan.

- Jeg kender alle gutterne på holdet, og vi prøver at finde ind i et godt samarbejde. Jeg synes ikke, at der har været de store problemer, så vi skal bare blive ved med at arbejde.

Målene er da heller ikke det vigtigste for den slovakiske angriber, som er ejet af italienske Empoli og er i Brøndby på en lejeaftale gældende frem til sommer.

- Lige nu er det vigtigt for holdet, at vi tager point, og så er det ikke så vigtigt, hvem der scorer målene, siger Samuel Mraz.

Cheftræner Niels Frederiksen har sådan set været ganske fint tilfreds med lejesvenden.

- Samuel er faldet fint ind. Han gør det rigtig godt som opspilsstation. Han er nem at finde deroppe, og han er rigtig god til at holde fat i bolden, når han har ryggen til mål.

- Han har ikke helt fået scoret de mål, vi havde håbet på. Han har scoret ét, og det er selvfølgelig ikke så ringe endda, men det er klart, at vi selvfølgelig også vurderer ham ud fra antallet af scoringer, siger Niels Frederiksen.

Han ved godt, at han må leve med færre mål i foråret.

- Vi har godt vidst, at vi ikke får det samme scoringsgennemsnit her i foråret, som vi havde i efteråret. Det siger sig selv, når man siger farvel til 70 procent af sine mål, siger Niels Frederiksen, som foruden Wilczek vinkede farvel til Dominik Kaiser, der scorede otte mål før jul.

Samuel Mraz' enlige mål i foråret faldt mod AaB. Før jul scorede han to kasser i en kamp mod Esbjerg.