I sejlernes OL-container dufter det af tarteletter

- Det dufter lidt af tarteletter, for vi får også lidt dansk mad, siger medaljehåbet Anne-Marie Rindom.

- Når vi er ude at sejle, så er det vigtigt at spise nok. Specielt når vi er i gang mange dage i træk, fordi vi skal have fyldt energi på.

- Det kan indimellem være et problem at få mad nok. Og så hjælper det, hvis maden samtidig er lækker, siger hun.

Rindom har fået en god start på OL, hvor hun efter de fire første sejladser er samlet nummer tre i Laser Radial.

Sejlerne fra flere af de andre nationer er ikke lige så privilegerede som danskerne. Det fortæller Maria Thusgaard fra den 49'er FX-båd, der først skal i konkurrence natten til tirsdag dansk tid.

- Mange af de andre sejlere bor langt væk, og det mad, som leveres gennem OL-setuppet, er ikke helt på samme niveau.

- Så at vi kan komme direkte ind ude fra vandet og få vores frokost og aftensmad, som bare står klar til os, det skaber en god ro, og det gør, at vi bedre kan præstere, siger Thusgaard.

Makkeren fra 49'er FX-båden, Ida Maria Baad, fortæller, at hotelmaden er meget ensformig.

- På hotellet er der cornflakes til alle tre måltider - og også ris til morgenmaden.

- Derfor er det lækkert, at vi kan nøjes med at tage morgenmaden der, og så kan vi spise resten af vores mad i containeren, siger hun.

Det er kokken Rasmus Bundgaard Nielsen fra Dansk Gastronomisk Union, der står for maden på havnen i Enoshima 60 kilometer syd for Tokyo. Kokken er holdkaptajn for det danske cateringlandshold.