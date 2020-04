I Skotland tvivler de på fodbold selv uden tilskuere

På grund af coronapandemien har de fleste nationale ligaer ligget stille siden begyndelsen af marts, og i de fleste lande er der forskellige retningslinjer for store forsamlinger såsom tilskuere til store fodboldkampe.

Tirsdag mødes 55 medlemslande i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), og torsdag sætter eksekutivkomitéen sig så sammen.

Så forventes det, at der kommer nyt om blandt andet retningslinjerne for at aflyse eller genstarte de nationale ligaer og europæiske klubturneringer i denne sæson.

Uefa har ikke lagt skjul på, at håbet er, at turneringer kan spilles færdig uden tilskuere, men det er man ikke lun på i Skotland.

Her tvivler førsteminister Nicola Sturgeon fra Det Skotske Nationalparti (SNP) meget på, om det overhovedet er forsvarligt at spille mere i denne sæson i Skotlands bedste række, The Premiership, selv uden tilskuere på lægterne.

- Vi er nødt til at overveje, om det helt fjerner risikoen. Er der en kamp på tv, så er faren, at folk samles for at se den. Det vil blive meget nøje overvejet.

- Vi ønsker normalitet tilbage i folks tilværelser, men vi kan ikke risikere en genopblussen af denne virus, siger han ifølge AFP.

I Skotland er de tre bedste rækker under The Premiership allerede afblæst, og ifølge AFP er man klar til at gøre det samme i den bedste række, hvis det bliver tilladt af Uefa efter møderne i denne uge.

Førsteministeren understreger, at han godt er klar over, at hans syn på fodbold uden tilskuere vil skuffe mange i landet.

- Jeg ved, at det ikke er gode nyheder for folk, som har sport som en vigtig del af deres liv, men det vil være forkert af mig at give falske forhåbninger, siger Nicola Sturgeon.

Celtic topper den bedste række med et forspring på 13 point ned til rivalerne fra Rangers FC. Celtic kan vinde sit niende mesterskab i træk.