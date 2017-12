Hviskende Horsens-træner: Et fantastisk efterår

Bo Henriksen er kendt for sin meget højtråbende stil på sidelinjen og i omklædningsrummet, og efter efterårets sidste Alka Superliga-kamp, der bød på en 2-1-sejr over Sønderjyske, var der masser at fejre for træneren.

Men kort før kampen havde Henriksen mistet sin stemme, så det var en hviskende træner, der kunne gøre status over et efterår, der bød på 27 point i 19 kampe.

- Det har været et fantastisk efterår. Vi handlede rigtig godt ind i sommer, så vi har en stærk trup. Alle arbejder stenhårdt for hinanden, alle er ærgerrige og sultne. Det tror jeg er nøgleordene, siger Henriksen.

- Men vi er også slidte nu, og vi døjer med mange skader, så det er godt for os, at vinterpausen kommer nu. Også for mig, så jeg kan få stemmen igen.

Alexander Ludwig, der i sommer kom til Horsens fra HB Køge, tog herefter over for sin træner, og han gentog glæden over efterårets præstationer.

- Da jeg kom til klubben, følte jeg ikke, at jeg kom til en klub, der skulle spille i bunden af Superligaen. Vi startede da også supergodt, men jeg ved ikke, om tankerne derefter spillede os et puds, siger Ludwig.

- Alt i alt har det været et fuldstændig fantastisk efterår, og halvandet point i snit overgår klart forventningerne. Vi kan være rigtig tilfredse.

Sejren over Sønderjyske var den første for AC Horsens siden 29. september.

Horsens, der lige nu er nummer fem i Superligaen, er kendt for styrken på dødbolde, men ifølge Ludwig er der meget mere i holdet.

- Jeg kan ikke rigtig genkende den snak om, at vi kun er et dødboldshold. Selvfølgelig spiller vi meget på dødbolde, det skal vi være ærlige at sige, men vi har også andet i vores hold, siger Ludwig.

- Vores mange dødboldsmål er måske det, som gør, at folk lægger meget mærke til det. Men vi har også skabt mange chancer i åbent spil, der har vi så bare brændt mere.

- Men det er fedt at spille på et hold, hvor alle 11 vil give deres højre arm for at få et godt resultat, siger Ludwig.

Horsens er sikre på, som minimum, at overvintre på syvendepladsen i Superligaen.