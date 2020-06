Hvidovre tænder op under nedrykningsduel i 1. division

På en god første halvleg slog Hvidovre torsdag Fremad Amager i fodboldens 1. division, og med sejren fortættes kampen om at undgå nedrykning.

Hvidovre er fortsat lige under stregen, men 3-0-sejren sender Hvidovre inden for tre point af Fremad Amager, mens Nykøbing FC imellem de to hold kun er to point foran Hvidovre på den sjove side af nedrykningsstregen.