På et pressemøde i Warszawa torsdag fortalte Kristina Timanovskaya, at hun er en sportsmenneske, som ikke forstår sig på den politiske verden.

Hviderussiske trænere er bortvist fra OL efter sag om sprinter

To hviderussiske trænere har fået frataget deres OL-akkreditering og er blevet bortvist fra den olympiske by.

Det sker, fordi de angiveligt forsøgte at sende den hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya hjem fra legene i Tokyo.

Det oplyser en embedsmand med direkte kendskab til sagen fredag.

Cheftræner for det hviderussiske atletikhold Juri Moisevitj og træner Artur Shumak er ifølge den anonyme embedsmand blevet ført ud af OL-byen, hvor atleterne opholder sig under legene.

Det bekræftes af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på Twitter.

- Af hensyn til trivslen blandt atleterne under Hvideruslands Olympiske Komité, der stadig er i Tokyo, og som en foreløbig foranstaltning annullerede IOC akkrediteringen for de to trænere, Artur Shumak og Juri Moisevitj.

- De to trænere blev bedt om at forlade den olympiske by øjeblikkeligt, hvilket de gjorde.

Samtidig oplyser IOC, at der er blevet indledt en disciplinærsag for at afklare omstændighederne omkring hændelsen.

Det vakte opsigt, da sprinteren Kristina Timanovskaya søndag fortalte, at hendes trænere var vrede på hende for at have kritiseret det hviderussiske atletikforbund i forbindelse med OL og havde bedt hende om pakke sine ting og tage til lufthavnen, før hun overhovedet havde nået at konkurrere.

Hun nægtede at gå om bord på et fly hjem og søgte i stedet beskyttelse fra det japanske politi i lufthavnen. Herefter opholdt hun sig på den polske ambassade i Tokyo i to nætter, før hun fløj til Polens hovedstad, Warszawa, via Wien.

Efterfølgende fortalte hun, at hendes beslutning om ikke at vende hjem til Hviderusland var blevet truffet i sidste øjeblik.

Hun forklarede, at familien i hjemlandet frygtede, at hun ville blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvis hun vendte hjem.

Timanovskaya har understreget, at hun på intet tidspunkt har været interesseret i at sende noget særligt politisk signal.

Polen har længe været kritisk over for den hviderussiske præsident Aleksandr Lukasjenkos autoritære styre og har givet asyl til mange aktivister fra Hviderusland.

24-årige Kristina Timanovskaya har fået et humanitært visum til Polen.