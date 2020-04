Hviderussiske fans vil boykotte kampe i coronaprotest

Men landets beslutning om at spille videre med fans på stadion trods coronakrisen over hele Europa er ikke populær blandt alle fans i hjemlandet.

Det kan godt være, at den hviderussiske fodboldliga har tiltrukket sig opmærksomhed fra udenlandske fodboldfans, der normalt aldrig følger med i ligaen.

Først var det klubben Neman Grodnos fans, der meldte ud, at man ville boykotte holdets kampe på grund af coronakrisen.

Onsdag fulgte så Shakhter Soligorsks fans trop.

- Vi stopper med at komme på stadion, indtil situationen med epidemien tillader os at vende tilbage tilskuerpladserne, lyder det ifølge si.com fra fansene, som samtidig sender en opfordring til fodboldforbundet:

- Vis mod og stop det hviderussiske mesterskab, ligesom resten af verden har stoppet ligaerne.

De to fangrupperinger har samtidig opfordret fansene af de andre klubber til at støtte op og også boykotte kampene på stadion.

For få dage siden berettede flere medier om, at hviderussisk fodbold havde fået ti nye aftaler om tv-rettigheder til ligaen fra andre lande - heriblandt Rusland og Indien.

Dog ser det ikke ud til, at landets egne fodboldfans er så hungrende efter fodbold, at de vil risikere smitte ved at komme på stadion.