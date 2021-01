Hviderussiske arrangører fordømmer fratagelse af VM-værtskab

Med beslutningen om at rykke dette års VM ud af Hviderusland, er Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) med til at danne grundlag for, at sportsturneringer kan bruges som et middel til at "pleje politiske demagogers interesser".

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP fra de hviderussiske VM-arrangører, der ærgrer sig over den - i deres øjne - grundløse beslutning.

Udmeldingen kommer, dagen efter IIHF besluttede sig for at fratage Hviderusland landets del af VM-værtskabet. Det skete på grund af politiske uroligheder i landet samt dets håndtering af coronapandemien.

I Rusland ærgrer man sig også over, at der ikke skal spilles VM-ishockey i Hviderusland i år.

- Vi er helt klart ærgerlige over, at sådan en beslutning blev taget, siger Dmitrij Peskov, talsmand for præsident Vladimir Putin, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

VM skulle have været afholdt i Letlands hovedstad, Riga, og Minsk i Hviderusland fra 21. maj til 6. juni.

I sidste uge kom det frem, at Danmarks Ishockey Union (DIU) har tilbudt IIHF, at man i Herning kan lægge is til de VM-kampe, der skulle have været afviklet i Hviderusland.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der overtager Hvideruslands del af VM-værtskabet. Ifølge DIU-formand Henrik Bach Nielsen står det mellem Riga, Bratislava i Slovakiet eller Herning.

Henrik Bach Nielsen var som bestyrelsesmedlem i IIHF med til at tage beslutningen om at fratage Hviderusland VM-værtskabet.

Til DR Sporten kalder han beslutningen "nødvendig".

- Det udslagsgivende har været, at den urolige situation i Minsk gør, at vi ikke kan afholde et sikkert VM, hverken for spillere, ledere eller fans, siger formanden.

Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Flere deltagernationer - herunder Danmark - lagde pres på IIHF for at få Hviderusland fjernet som vært. Lørdag meddelte hovedsponsoren, Skoda, at man ville trække sig, hvis ikke Hviderusland blev frataget værtsrollen.