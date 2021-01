Hviderussisk præsident insisterer på VM-værtskab

Det gav Lukasjenko udtryk for i forbindelse med, at præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, mandag var i Minsk for at tale med Lukasjenko.

En lang række lande ønsker ikke, at dette års VM i ishockey skal afvikles i Hviderusland, men landets egen præsident, Aleksandr Lukasjenko, insisterer på, at Hviderusland skal beholde værtskabet.

- Hvis Det Internationale Ishockeyforbund formår at modstå det uretfærdige pres, så holder vi verdensmesterskabet. Alt afhænger af dig nu, sagde Lukasjenko henvendt til Fasel ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hviderusland skal efter de oprindelige planer afholde VM i fællesskab med Letland, men Letland har allerede meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

Det har Lukasjenko ikke meget til overs for.

- Hvis Letland nægter at være vært for turneringen, så holder vi det bedste verdensmesterskab i Hviderusland, sagde Hvideruslands præsident.

Han blev genvalgt i august sidste år, og siden har landet oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod Lukasjenko. Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Han nedtonede dog disse uroligheder.

- Demonstranter og andre utilfredse mennesker her stormer ikke regeringsbygninger, sagde Lukashenko med henvisning til sidste uges angreb på Kongressen i USA.

Der er dog flere grunde til, at flere ønsker VM fjernet fra Hviderusland. En ekspertgruppe nedsat af IIHF har blandt andet udtrykt skepsis over, hvordan Hviderusland håndterer coronapandemien.

Efterfølgende har IIHF-præsidenten virket mere åben over for idéen om at flytte VM fra Hviderusland. Tidligere har Fasel sagt, at han vil gøre alt for, at VM bliver i landet.

Danmark er blandt de lande, der ønsker VM fjernet fra Hviderusland.

- Vi vil ikke have vores ishockeylandshold til VM i Minsk. Vi vil have, at VM skal afvikles i et andet land, sagde Danmarks Ishockey Unions direktør, Ulrik Larsen, til DR i sidste uge.

VM skal afvikles fra 21. maj til 6. juni.