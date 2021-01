Hviderusland fratages værtskab for VM i ishockey

Gennem de seneste uger har der været lagt hårdt pres på IIHF for at flytte begivenheden væk blandt andet på grund uroligheder i landet.

Danmark har været med til at lægge pres på IIHF og har budt sig til som alternativ vært.

Hviderusland og landets hovedstad, Minsk, skulle have afviklet turneringen sammen med Letland. Det er endnu ikke besluttet, om Letland nu skal være enevært, eller om der kommer yderligere en værtsnation. Det kan i så fald blive Danmark.

Det skal man nu til at beslutte, lyder det fra IIHF.

Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Efterfølgende har en række andre lande også givet udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i en VM-turnering i Hviderusland.

Værten Letland meldte desuden ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

IIHF-præsident René Fasel var længe om at lytte til kritikerne. Han ønskede ikke at fjerne værtskabet fra Hviderusland, men til sidst kunne heller ikke han modstå presset.

Fasel kalder det beklageligt, at man er nødt til at fjerne værtskabet fra Hviderusland, men IIHF har pligt til at kunne garantere for sikkerheden for alle deltagere, lyder det fra IIHF.

Presset for at fjerne værtskabet blev kun hårdere lørdag, da turneringens hovedsponsor, Skoda, meldte ud, at man ville trække sig som sponsor, hvis turneringen skulle spilles i Hviderusland.

- Vi har været en stolt partner til VM i ishockey i 28 år. Men vi respekterer og støtter også menneskerettighederne.

- Derfor vil Skoda trække sig som sponsor for VM i 2021, hvis Hviderusland bekræftes som medvært for begivenheden, lød det fra Skoda.

VM skal spilles fra 21. maj til 6. juni.