Hverken Bjerregaard eller Olesen klarer cuttet i US Open

Weekendens finalerunder i US Open bliver uden dansk deltagelse. Hverken Lucas Bjerregaard eller Thorbjørn Olesen formåede at klare cuttet i majorturneringen, som i år spilles på Pebble Beach-banen i Californien.

Lucas Bjerregaard havde på fredagens anden runde fortsat svært ved at få spillet til at fungere.

Her gik danskeren i fire slag over banens par på 71 slag, og dermed nåede han op på en total score efter de to første runder på 13 slag over par.

Dermed slutter 27-årige Lucas Bjerregaard langt tilbage i den tungeste ende af feltet.

Thorbjørn Olesen gik første runde i par, hvilket var noget bedre end Bjerregaard, der natten til fredag gik en decideret mareridtsrunde, da han var hele ni slag over banens par i første runde.

Men anden runde bød også på en nedtur for Olesen. Fire bogeys og en enkelt dobbeltbogey når man ikke langt med i professionel golf, og da Olesen ikke præsterede så meget som en enkelt birdie, slutter han med en samlet score i seks slag over par.

Cutgrænsen gik ved to slag over par.

Inden anden runde førte den engelske spiller Justin Rose, som i første runde var seks slag under par. Fredag blev han noteret for en runde i et slag under par.

Det giver ham en samlet score på syv slag under, hvilket rækker til en andenplads. Gary Woodland fra USA har lagt sig i spidsen i ni slag under par.

Tiger Woods, der vandt US Masters tidligere på året, gik sin anden runde i et slag over par og ligger samlet i par på en delt 32. plads.