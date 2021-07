Hverdagen slugte hurtigt OL-miraklerne

OL-historien er fyldt med fortællinger om atleter, der fra den ene dag til den anden er blevet verdensberømte i Danmark efter at have vundet olympisk guld.

For mens roere, sejlere og dressurryttere i tiden mellem de olympiske lege dyrker deres sport med begrænset opmærksomhed fra den brede offentlighed, er situationen en lidt anden i Danmarks store tilskueridrætter.

Det gælder især i håndbold, hvor landsholdsspillere også uden OL-medaljer på cv'et hører til landets mest feterede sportsfolk.

Og måske er det derfor, at OL-sejrene ikke nødvendigvis ligger forrest i Katrine Fruelunds erindring, når den tidligere håndboldstjerne tænker tilbage på sin karriere.

- Selvfølgelig fylder OL meget, men det er der også andre ting, der gør. Alt det, der foregik i hverdagen og på klubholdet, fyldte jo meget i mit liv dengang.

- Men jeg tænker da også på OL. Nogle gange må jeg næsten knibe mig i armen og sige: Shit, var jeg virkelig med til det?, siger Katrine Fruelund.

Få kan prale af en så succesfuld OL-karriere, som håndboldskytten fra Randers. Hun var med to gange - i 2000 og 2004 - og vandt guld ved begge lejligheder.

I finalen mod Sydkorea i Athen spillede hun endda en af karrierens allerbedste kampe og scorede 15 mål.

Alligevel betød de bedrifter ikke, at Fruelund pludselig blev allemandseje i Danmark. Det var hun og de øvrige håndboldstjerner nemlig i forvejen.

Dengang var damehåndbold midt i en historisk storhedstid båret frem af en national begejstring over de gyldne år i 1990'erne.

Kampene i den hjemlige liga blev spillet for fulde huse, og tv-seertallene til selv almindelige klubkampe var enorme.

- OL blev selvfølgelig "hypet" helt vildt, og det mindede lidt om et EM eller VM i december, hvor damehåndbolden jo var privilegeret i en lang årrække, fordi det gik supergodt, og spillerne var meget kendte.

- Der har vi været et andet sted end mange af de andre OL-vindere. Vi blev heller ikke trukket rundt til vildt mange ting efter OL. Vi skulle hjem og spille ligakampe kort efter, så vi var ret hurtigt tilbage i hverdagen, husker Katrine Fruelund.

For mange tv-seere står håndboldfinalerne som uforglemmelige OL-minder.

I Sydney mod Ungarn var Danmark bagud med seks mål langt inde i anden halvleg, men vendte alligevel slaget med en usandsynlig slutspurt.

Fire år senere i Athen blev finalen mod Sydkorea afgjort i en højdramatisk straffekonkurrence.

Den slags bliver husket, og selv her to årtier senere oplever Fruelund jævnligt, at folk, hun møder, vil snakke om de finaler.

- Det foregår stadig. Det er noget, der hænger ved, og det er det, sport kan. Det er med til at give en fællesskabsfølelse.

- Især i forbindelse med de her store sejre er det, som om alle føler, de har været med eller kender én, siger hun.

Håndbolden er for længst skiftet ud med en lokalpolitisk karriere i Randers, hvor hun siden 2013 har siddet i byrådet for Venstre.

Hun er overbevist om, at OL og de andre store sejre på håndboldbanen har givet hende et skub på vejen.

- Jeg tror da, det har givet mig nogle stemmer og åbnet døre. Den første snak, du har med folk, har måske været lidt nemmere for mig end for andre.

- På den anden side tror mange folk, at de kender mig. Men jeg er jo også andet end håndboldspilleren, og det kan godt være en barriere.

- At jeg er et kendt ansigt, har givet nogle privilegier, men jeg skal også bevise, at jeg har noget at byde på, siger Katrine Fruelund.