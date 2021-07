Hver femte danske OL-atlet deltager i åbningsceremonien

Danmarks Idrætsforbund (DIF) oplyser i en pressemeddelelse, at blot 22 ud af de i alt 111 atleter kommer til at følge fanebærerne Jonas Warrer og Sara Slott Petersen ind på stadion.

Årsagen er, at flere atleter skal konkurrere lørdag og søndag, og deres forberedelser skal ikke forstyrres.

- Vi er kommet til OL for at dyrke sport på højeste niveau og vinde medaljer. Så selv om OL-åbningsceremonien er en drøm at deltage i, så går vi ikke på kompromis med det sportslige, siger Søren Simonsen, chef de mission.

- Det kan være både fysisk og mentalt forstyrrende at skulle stå op i over fire timer aftenen før en konkurrence og efterfølgende have svært ved at falde i søvn på grund af de mange indtryk.

- Derfor går blot 22 danske atleter indmarch, da der samtidig er en del danske atleter, som endnu ikke er ankommet til OL, siger Søren Simonsen.

Blandt de atleter, der ikke deltager ved åbningsceremonien, er blandt andre håndboldherrerne, cykelrytterne og flere af svømmerne.

Til gengæld er blandt andre sejlsport, ridning og atletik bredt repræsenteret ved åbningsceremonien.

De atleter, der ikke skal med, men som er i OL-byen, får i mindre grupper mulighed for at se åbningsceremonien på tv, ligesom der er sørget for underholdning og godteposer, lyder det fra DIF.

Den danske delegation går ind som nummer 114 ud af de 206 nationer.