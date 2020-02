Hurtigere biler tvinger Magnussen til hård Formel 1-træning

- Jeg ved, at bilerne bliver hurtigere og hurtigere, og det stiller større krav til os kørere. Det kræver meget af formen.

- Når sæsonen går i gang, er det svært at holde muskelmassen, fordi vi rejser så meget. Så jeg prøver at bygge så meget muskelmasse op, så jeg har råd til at tabe lidt af det igen, siger Magnussen.

Da han havde kørt sin Haas-racer over målstregen i den seneste sæsons sidste løb, var det dog først tid til en pause, inden træningen op til den nye sæson gik i gang.

- Lige efter sæsonen tog jeg et afbræk fra det hele. Jeg tog en slapper og var helt væk fra træningen for at lade batterierne op.

- Men jeg er kommet tidligt i gang med genoptræningen. Jeg har fundet en fin balance mellem at slappe af og få noget tid med venner og familie og træne benhårdt op. Jeg føler mig klar, siger Magnussen.

Han sluttede på en 16.-plads i den seneste sæson, hvor det kun blev til point i fire af årets 21 løb.

Haas' racere havde generelt svært ved at følge med de fleste andre i feltet til stor frustration for holdet, der brugte store dele af sæsonen på at slukke brande og identificere problemerne.

På trods af de kedelige resultater har sæsonen lært Magnussen en hel masse.

- Jeg har fået noget mere teknisk viden, i og med at der har været så stor fokus på den tekniske del. Når du fokuserer så meget på det, og der bliver snakket så meget om det, så lærer du også meget af det, siger han.

Han håber dog, at der i den nye sæson i stedet kommer fokus på gode præstationer og flotte placeringer.

Sæsonens første test finder sted i Barcelona 19. til 21. februar.

Årets første grandprix skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.