Hurtige sejlbåde kæmper i luften

Verdens hurtigste sejlbåde vil de kommende dage konkurrere på vandet ud for Aarhus.

Det går vildt for sig, når bådene rammer topfarten og hæver sig over vandet, forklarer skipperen på den danske båd, Nicolai Sehested, forud for sæsonens fjerde grandprix.

- Det er som at flyve et fly frem for at sejle en båd.

- Normalt er der i sejlsport fokus på trim af sejlene og bølgerne, men det er vi lidt ligeglade med her.

- For os handler det om at få båden op at flyve i det mest aerodynamiske setup, siger Nicolai Sehested.

Det er de såkaldte foils, der får de 2,4 tons tunge katamaraner til at hæve sig fra vandet.

Styringen af bådene foregår ved, at de fem besætningsmedlemmer trykker på en række fodpedaler og mere end 40 knapper. Ved hjælp af kabler inde i skroget kan de styre båden.

- De her mange knapper skal vi fem sejlere i koordination hele tiden trykke på.

- Det skal ske i den rigtige rækkefølge og på de rigtige tidspunkter, for at båden sejler optimalt, siger Nicolai Sehested.

Den danske besætning hører til blandt de mest urutinerede i SailGP-feltet, hvor nogle af verdens bedste sejlere er med - blandt andre Ben Ainsley i den britiske båd.

Sværhedsgraden betyder, at danskerne endnu er i oplæringsfasen. Håbet lyder på en podieplacering i Aarhus, men det er formentlig først i næste sæson, at den danske båd mere vedvarende vil kunne markere sig.

Til den tid vurderer Nicolai Sehested, at besætningen har erfaringen til at kæmpe med om mesterskabet i SailGP.

Så sent som tirsdag havde den danske båd en kæntring under forberedelsen til grandprixet i Aarhus.

- Vi sejler til grænsen hele tiden, og hvis man trykker på den forkerte knap i en forkert timing, så kæntrer båden.

- Vi prøver hele tiden at skubbe til grænsen, og nogle gange går vi så over den, hvilket skete tirsdag. Det var nu ret udramatisk, og vi nåede knapt at få pulsen op.

- Vi var oppe igen efter tre minutter og sejlede videre, siger Nicolai Sehested.

Det næste kuld af mulige besætningsmedlemmer er lige nu under oplæring.

OL-guldvinderen i Laser Radial, Anne-Marie Rindom, og den ene af bronzevinderne i 49'er FX fra OL i Rio i 2016, Katja Salskov-Iversen, er også tilknyttet det danske hold.

- Jeg er forhåbningsfuld om, at jeg snart kan få lov til at prøve det af.

- Hvis det sker, så er det nok mest realistisk, at det er i næste sæson, siger Katja Salskov-Iversen.

SailGP afholdes fredag og lørdag i Aarhus.