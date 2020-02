Hovedstødsstyrke sikrer United triumf på Stamford Bridge

To Chelsea-skader i første halvleg, to Chelsea-mål annulleret af VAR og to hovedstødsmål af Manchester United var ingredienserne, da gæsterne hentede en sejr på 2-0.

Tallet to kunne siges at være temaet, da Chelsea havde besøg af Manchester United i mandagens Premier League-kamp i London. Og tallet var ikke i Chelsea favør.

De tre point bringer United op på 38 point på syvendepladsen - kun tre point fra Chelsea på den fjerdeplads, som giver Champions League-deltagelse i næste sæson.

Sejren er samtidig Uniteds blot fjerde på udebane i ligaen i denne sæson.

Allerede efter ti minutters spil måtte Chelsea-manager Frank Lampard foretage en udskiftning.

Jernmanden og arbejdshesten Ngolo Kanté satte sig i græsset med en skade og måtte udgå tidligt i en første halvleg, der ikke holdt ret højt niveau spillemæssigt.

Der var tilløb til chancer i begge ender, men slutproduktet manglede kvalitet i de fleste tilfælde.

Både Michy Batshuayi og Anthony Martial i hver sin ende gav prøver på sløje afslutninger, indtil sidstnævnte i halvlegens sidste minut sendte gæsterne til pause med en føring.

Højrebacken Aaron Wan-Bissaka leverede gode driblinger på kanten og sendte et perfekt indlæg ind i feltet. Martial timede sit løb ligeså perfekt og pandede føringsmålet ind i det lange hjørne.

Set med danske briller bød første halvleg også på ærgrelse. Landsholdsstopper Andreas Christensen blev ramt på næsen, men gjorde halvlegen færdig.

Han kom dog ikke ud til anden halvleg, og det kunne måske ligne en brækket næse.

Sad man og håbede på, at scoringen kunne løfte niveauet efter pausen, blev man i første omgang skuffet.

Spillet fra begge hold var mere rodet end et teenageværelse.

Andreas Christensens afløser, Kurt Zouma, troede, at han fik udlignet, men hans mål efter et hjørnespark blev korrekt annulleret for et frispark, efter at VAR-teamet havde kigget situationen igennem.

Uniteds nyindkøb Bruno Fernandes smækkede et frispark på stolperoden, inden en sjælden målscorer sendte gæsterne på yderligere kurs mod tre point.

Anfører Harry Maguire mødte et hjørnespark, og med stor kraft headede han 2-0-scoringen ind og sendte Ole Gunnar Solskjær i retning af en tiltrængt ligasejr.

Indskiftede Olivier Giroud nåede med et kvarters tid igen nok en gang at bringe Chelsea-fansene til jubel - blot for at se hans flotte hovedstødsscoring blive VAR-annulleret på grund af en halv fodlængdes offside.

Unge Mason Mount stadfæstede Chelsea uheld på aftenen med et frispark på stolpen i kampens slutning.