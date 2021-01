Houston Rockets sender utilfreds stjerne til ny klub

Skiftet kommer, mindre end et døgn efter at Harden kritiserede sit hold efter et nederlag til Los Angeles Lakers.

- Vi er simpelthen ikke gode nok. Jeg har bogstaveligt talt gjort alt, hvad jeg kan, sagde Harden efter nederlaget på 100-117 til Lakers.

- Den her situation er vanvittig. Det er noget, som jeg tror ikke kan blive bragt i orden, tilføjede han.

Efterfølgende meddelte Houston Rockets, at han var uønsket i klubben.

- Vi mente, at det var bedst for James og bedst for truppen, at han ikke mødte op til træning, siger Houston Rockets-træner Stephen Silas, der er uforstående over for Hardens udfald.

- Det er hårdt at høre på. Især når du ikke tror på det og ved, at det ikke er sandt, siger Silas.

Houston Rockets har fået en dårlig start på NBA-sæsonen med kun tre sejre i ni kampe. Kun Minnesota har klaret sig dårligere i Western Conference.