Horsens-vikar ville ramme Hobro på dødbolde

I opgøret var Horsens bedst i første halvleg, men gæsterne var ikke skarpe på dødboldene, hvilket ellers plejer at være østjydernes foretrukne våben.

AC Horsens hentede søndag eftermiddag et point i udekampen mod Hobro IK, der endte 1-1.

Således er halvdelen af holdets mål scoret efter dødbolde.

At Horsens i mange kampe lukrerer på standardsituationer for at score deres mål, er i følge assisterende træner Mads Lyng en vigtig del af konceptet i holdets spil.

- Planen imod Hobro var ganske enkelt at spille lidt mere henholdende for at undgå deres dødsensfarlige omstillinger.

- Det gjorde, at vi kom frem til en del standardsituationer, hvor vi så manglede at omsætte dem til mål, siger Mads Lyng, der vikarierede for den normale cheftræner, Bo Henriksen, som var fraværende af familiære årsager.

Assistenten ser derfor dødboldene som en mulighed for at hente point i alle kampe, hvilket bidrager til den overordnede målsætning om at overleve i Alka Superligaen.

- Vi er ikke en klub, der er for stor til at sige, at vi har vundet nogle fodboldkampe og hentet nogle point på dødbolde. Vi går efter at overleve i Superligaen.

- Med de spillere og det budget, vi har, synes jeg, at vi gør et fantastisk stykke arbejde. Rækker det til mere end overlevelse, er det selvfølgelig en bonus, men vi skal overleve i første omgang, siger Mads Lyng.

I næste runde får Horsens på hjemmebane besøg af Sønderjyske.