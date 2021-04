Horsens vender 0-2 til 3-2 i dramatisk kamp i Haderslev

AC Horsens kom sensationelt tilbage efter at have været nede med 0-2 til Sønderjyske og sikrede sig en livsvigtig sejr i nedrykningsspillets 24. runde i Superligaen.

Horsens var bagud 0-2 ved pausen efter to dårlige forsvarsaktioner, hvor Patrick Banggaard og Haji Wright inden for to minutter havde bragt hjemmeholdet i front.