Horsens-træner før pokalsemi: Europa betyder meget lidt

Uden de sidste fem års vindere i form af FC Midtjylland, FC København og Brøndby i semifinalerne er vejen banet for en triumf og en europæisk billet for de fire tilbageværende hold.

Men det er ikke chancen for europæisk deltagelse, der trækker mest for Horsens-træner Bo Henriksen.

- Det betyder meget lidt. Tidligere hold, der har været ude i Europa, har haft begrænset succes, hvis det ikke har været FCK, Midtjylland eller Brøndby, som kan have store trupper.

- Det er ikke det, der er målet som sådan. Målet er at prøve at opleve at komme i en pokalfinale. Kommer vi Europa, er det bare et plus. Men det er ikke en målsætning på nogen måde, siger han.

Bo Henriksen har aldrig stået i en pokalsemifinale. Hverken som spiller eller træner. For ham og klubben er oplevelsen ekstra stor.

- Vi glæder os som små børn til juleaften. Det er nogle af de der store kampe, man sjældent får lov til at spille.

- Det vil være anden gang i AC Horsens' historie, at man kommer i en pokalfinale. Det vil være kæmpe, kæmpe stort for den her fodboldklub. Derfor skal vi hygge os med det og have det fedt, siger Horsens-træneren.

Efter sejre over FCK, FC Midtjylland og Brøndby nåede Horsens på bemærkelsesværdig maner op på ottendepladsen i sidste runde af grundspillet.

Dermed kunne klubben placere sig i nedrykningsspillets pulje 2, hvor der før seks gruppekampe er hele 11 point ned til Hobro på tredjepladsen og 16 til Esbjerg på fjerdepladsen.

Det solide forspring i Superligaen får dog ikke den store betydning for pokalpræstationen, mener Henriksen.

- Jeg tror ikke, det havde været anderledes, hvis vi havde ligget et andet sted i ligaen.

- Det går stærkt i fodbold. Vi er aldrig bedre end vores sidste kamp, og vi ved, hvad vi skal gøre, hvad vi er gode til, og hvad vi kan. Det kræver en masse energi, siger han.

Horsens møder Sønderjyske klokken 18. Klokken 20.45 mødes AaB og AGF i den anden semifinale. Finalen spilles 1. juli på Blue Water Arena i Esbjerg.