Horsens-træner før placeringsgyser: Vi er irriterende

Sejre over topholdene FC Midtjylland og FC København i de seneste to runder har givet AC Horsens en god mulighed for at spille sig nærmere overlevelse i Superligaen.

Den giver mulighed for at vælge pulje til nedrykningsspillet og øger sandsynligheden for at overleve i ligaen.

- Det er selvfølgelig en af vores finaler, som vi skal glæde os til. Jeg tror, vi får flere finaler i år. Men det er altid sjovere at få lov til at spille med om at opnå noget i stedet for at undgå noget.

- Det er det, vi får lov til søndag, så derfor er den jo ekstremt morsom og sjov. Vi er ekstremt irriterende i øjeblikket, så derfor glæder vi os meget til at spille mod Brøndby, siger Bo Henriksen.

Før coronapausen vandt Henriksens tropper 1-0 over FCK i Parken, og da ligaen blev åbnet igen, gik det ud over FC Midtjylland, der blev slået med samme cifre på eget græs.

- Oplevelser giver selvtillid, tro og alt muligt. Den vej rundt ved vi, hvad vi kan, hvis vi gør, hvad vi skal. Men det handler også om, at vi gør, hvad vi skal. Vi skal arbejde hårdere end alle andre. Det ved vi.

- Vi skal stå bedre defensivt og taktisk end de andre, og gør vi det, bliver vi irriterende, siger han.

Før søndagens runde, hvor alle kampe fløjtes i gang klokken 17, ligger Horsens på niendepladsen med 31 point.

Samme antal point har Lyngby på ottendepladsen, men sjællænderne har en målscore, der er seks mål bedre. OB har 30 point.

Mens Horsens møder Brøndby, tager Lyngby forbi Hobro, og OB er vært for kampen mod Esbjerg.

Ottendepladsen kan vise sig at være yderst vigtig.

Det skyldes, at holdene på syvende- og ottendepladsen vælger, hvilken pulje i nedrykningsspillet de vil placeres i.

Som det ser ud før sidste grundspilsrunde, er der fire point mere ned til tredjepladsen i nedrykningsspillets pulje 2 end i pulje 1.

De to treere i nedrykningspuljerne mødes i slutningen af sæsonen i to playoffopgør om overlevelse i Superligaen, mens holdene på fjerdepladsen rykker ned.