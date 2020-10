Horsens-træner: Sen FCN-scoring stikker i hjertet

AC Horsens har var få minutter fra at hente sæsonens første sejr i søndagens opgør mod FC Nordsjælland, men Jonas Dal og co. måtte nøjes med 1-1.

Det sene pointtab mod FC Nordsjælland var en hård mavepuster for Jonas Dal og Horsens-truppen.

- Det eneste, der stikker lidt i hjertet, er at de scorede så sent, for så føles det næsten som et nederlag. Når jeg får det lidt på afstand, kommer vi lidt ovenpå igen med en god følelse. Der var rigtig mange ting, vi gjorde godt, siger Jonas Dal.

Han mener, at der har været en del marginaler imod Horsens.

- I kampen mod FC Midtjylland havde deres keeper en redning med det yderste af fingrene til sidst, og mod FC Nordsjælland kunne alle jo se, hvor lang tid der gik, inden de scorede. Og selv efter det havde vi to kæmpe chancer i tillægstiden.

Selv om Horsens-træneren var godt tilfreds med præstationen mod FC Nordsjælland, mener han stadig, der er meget arbejde foran for den hårdtprøvede trup. Han efterlyser mere stabilitet.

- Efter en sindssyg præstation mod FC Midtjylland var det nedadgående mod AGF i runden efter. Mod FC Nordsjælland er det så opadgående igen.

- Nu er kravet til os selv, at vi skal holde os på en bølgetop. Vi kan se os selv i spejlet efter den her præstation, og det skal vi sørge for, at vi kan blive ved med at gøre, fastslår Jonas Dal.