Horsens-spiller er blevet opereret for testikelkræft

- For mig er det gået rigtig godt, men det har selvfølgelig påvirket mine pårørende meget. Når man står midt i det, så gør man det, man skal, og for mig var det at have fokus på, at alt skulle blive okay igen på trods af en alvorlig melding, siger han i meddelelsen.

Han er blevet raskmeldt, men skal tjekkes jævnligt i løbet af de kommende fem år.

- Man slår sit overlevelsesinstinkt til, for selvfølgelig skal man igennem det, og jeg fokuserede på mulighederne og de gode tal, der er for at komme godt igennem sådan et forløb. Jeg havde nok en praktisk tilgang til det, siger Jonas Thorsen.

Den alsidige fodboldspiller har samlet spillet 155 superligakampe for Viborg og Horsens.

På grund af operationen kommer han ikke til at træne eller spillere kamp igen i 2020.