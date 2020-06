Horsens slutter på vigtig ottendeplads efter drama

Med en sejr på 3-2 over Brøndby lykkedes det Horsens at rykke op på ottendepladsen, som kan være et stort skridt på vej mod overlevelse.

Et stort drama udspillede sig søndag i sidste runde af Superligaens grundspil, der endte som en triumf for Horsens, mens Lyngby og OB trak nitterne.

Den placering er vigtig, fordi den giver mulighed for at vælge pulje til nedrykningsspillet, og her vil Horsens efter alt at dømme vælge pulje 2, hvor klubben vil have 11 point ned til Hobro på tredjepladsen.

Også Randers, som søndag tabte 1-2 til FCK, forventes at vælge pulje 2, som desuden vil bestå af Esbjerg.

Alle rundens kampe blev spillet samtidig, og man skulle have den store kugleramme fremme for at følge med i udviklingen.

Undervejs lå både Lyngby og OB til at tage ottendepladsen, men måtte nøjes med de efterfølgende placeringer. Lyngby smed den gyldne mulighed for ottendepladsen til sidst og spillede 2-2 mod Hobro, mens OB vandt 3-1 over Esbjerg.

Silkeborg kunne en overgang dufte 13.-pladsen med en føring på 2-1, men i slutminutterne lykkedes det Sønderjyske at udligne til 2-2. Silkeborg slutter dermed grundspillet på sidstepladsen.

Randers blev offer for et FCK-mandskab, der i første halvleg var i spillehumør og vandt 2-1 over kronjyderne.

Det bragte FCK op på 56 point, men det lykkedes ikke at reducere forspringet til FC Midtjylland.

Midtjyderne tog fra mødet med FC Nordsjælland med en sejr på 1-0 og fik dermed oprejsning efter nederlaget til Horsens i første kamp efter coronapausen.

AGF lagde yderligere afstand til Brøndby og FC Nordsjælland i kampen om bronze, da aarhusianerne med en sejr på 3-2 over AaB kom op på 47 point. Det er fem mere end Brøndby og seks mere end FC Nordsjælland.