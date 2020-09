Horsens-profil: Selvfølgelig er man da bekymret

Forsvarsprofilen Michael Lumb, der scorede Horsens' eneste mål i 1-2-nederlaget, erkender, at det har været en svær indledning.

- Selvfølgelig er man da bekymret, når man taber tre kampe i træk. Det er aldrig sjovt som fodboldspiller. Det er der ikke nogen, der synes.

- Men vi kan ikke lægge os ned og tude. Vi har ikke gjort os fortjent til at vinde kampe endnu, siger den rutinerede back.

Horsens har i sommerpausen skiftet ud på trænerbænken. Den mangeårige cheftræner Bo Henriksen har forladt mandskabet, og ind er kommet Jonas Dal, der blandt andet har en fortid i Hobro og Esbjerg.

Han ærgrer sig over, at man i søndagens opgør ikke fik mere ud af større perioder med spilovertag i Brøndby.

- Selv om vi er rigtig dygtige i anden halvleg og holder dem væk fra stort set noget som helst, så skulle vi jo gerne få mere ud af det. Vi skulle gerne skabe nogle chancer, lyder det fra Horsens-træneren.

Han står nu over for en række svære kampe i Superligaen.

I de næste tre opgør venter først de forsvarende mestre fra FC Midtjylland, inden det gælder AGF og FC Nordsjælland.

- Det er nogle kampe, vi må tage fat på ligesom kampen i dag. Vi må give os selv de bedste muligheder for at tage et point eller tre. Men hvis jeg skal kigge tre kampe ind i fremtiden, så tror jeg ikke, at jeg gør mit job godt nok.

- Om vi så taber og taber og taber, så vil næste opgave altid være at kigge fremad, lyder det fra Jonas Dal.

Horsens' kamp mod FC Midtjylland spilles 4. oktober i Horsens.