Horsens-cheftræner efter lussing: Glemt om få minutter

Selv om begge mandskaber kom ind til kampen med ingenting at spille for, så havde udeholdet fra Horsens en uheldig forberedelse.

AC Horsens' cheftræner, Jens Berthel Askou, mener ikke, at der skal være tvivl om, at holdet er langt bedre end resultatet i eftermiddagens superligakamp mod OB, der endte med en øretæve på 0-4.

Jyderne var nemlig blevet ramt af smittetilfælde i truppen forud for opgøret mandag eftermiddag, hvor flere spillere var endt i isolation, hvilket var medvirkende til resultatet, mener cheftræneren.

- Vi skal ikke tage den her kamp for noget som helst, fordi vi havde ikke ressourcerne. Forhåbentlig er den glemt om få minutter, siger Jens Berthel Askou.

- Ingen havde overskud til det presspil, vi har været dygtige til gennem foråret. Vi har præsteret godt de seneste kampe, og det tager vi med.

Selv om der var spillere, der var endt i isolation, var der andre, som kunne få muligheden, hvilket cheftræneren også vil tage med.

- Der er tre gutter, der vil huske den her kamp for livet (Angelo Nehme, Joachim Nielsen og Lukas Wagner, red.). Det viser også bare, at vi er et hold, der tror på vores talenter, som måske ikke bryder igennem hos andre af de store hold. Det tegner godt for fremtiden, mener han.

Også midterforsvareren, Søren Reese, mener også, at kampen skal glemmes hurtigst muligt.

- Det bedste er at slette den fra ligningen. Den skal ikke fylde, fordi vi har gjort det godt i foråret.

- Der var flere af os drenge, der halter en del. Vi har haft sygdom i truppen, som mange stadig løb rundt med. Så det var en tung omgang, fortæller Reese.

Omvendt sikrede OB sig en positiv udgangsvinkel for denne sæson, hvilket cheftræner Michael Hemmingsen også var yderst tilfreds med.

- Det var vigtigt at slutte godt af foran vores fans, der kom på stadion. Vi har taget udgangspunkt i, at fansene kom tilbage, og så leverede vi bare varen, siger han.

- Det var én af de bedre kampe denne sæson, hvor vi virkelig havde styr på kuglen, vi var aggressive og kontrollerede kampen.

AC Horsens ender sidst i nedrykningsspillet med 24 point, mens OB ender på en tredjeplads med 43 point.