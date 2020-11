Horsens-anfører er optimistisk: Vi har et godt hold

Selvom sæsonen fortsat er lang, ser situationen allerede svær ud for Horsens, og det er anfører Hallur Hansson udmærket klar over.

- Jeg ved godt, at det ikke ser godt ud nu, men der er stadig mange point at spille om, siger han.

Midtbanespilleren mener imidlertid også, at det er fair nok, at Horsens ligger på sidstepladsen.

- Tabellen lyver ikke, og det er heller ikke synd for os. Vi har selv sat os i denne situation, og det er kun os, der kan få os ud af den igen.

For at overleve i Superligaen skal Horsens i sidste ende holde to hold under sig, og det kan ifølge Hallur Hansson stadig sagtens lade sig gøre.

- Man er aldrig bedre end sin sidste kamp, men jeg er alligevel optimistisk. Jeg synes, at vi har et godt hold

- At vinde fodboldkampe er det eneste, der kan hjælpe os

Også Kjartan Finnbogason, som blev udvist i søndagens kamp mod OB, er optimistisk. Han ser et Horsens-mandskab i bedring.

- Jeg synes, at vi ser bedre ud nu. Vi spillede en fin kamp mod Nordsjælland, hvor vi var uheldige med ikke at få tre point. Mod OB spillede vi igen godt, og vi holdt dem fra meget, fortæller angriberen.

Om sit røde kort vurderer Finnbogason, at der blev truffet en beslutning, der kunne forsvares.

- Jeg har set den igen, og når man ser den tre gange i langsom gengivelse, ser det ikke godt ud.

Horsens møder Sønderjyske på hjemmebane næste weekend.