Hormonregel får Semenya til at skifte distance

Det nægter hun. Derfor satser hun nu på 200 meter.

- Min drøm har altid været og vil altid være at dyste på sportens højeste niveau. Så for at jagte mine mål og drømme har jeg besluttet at skifte distance og dyste på 200 meter, siger hun på Instagram.

- Det har ikke været en let beslutning, men jeg ser frem til udfordringen og vil arbejde hårdt, og gøre alt jeg kan for at kvalificere mig til OL og gøre mit bedste for Sydafrika.

Semenya skal under 22,8 sekunder for at kvalificere sig til sommerens OL i Tokyo. Ved et sydafrikansk mesterskab fredag var hendes bedste tid 23,49 sekunder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Semenya vandt OL-guld på 800 meter ved legene i både 2012 og 2016. Hun har også vundet VM tre gange på distancen.

Sydafrikaneren har de seneste år været i fokus, fordi hun er hovedperson i en sag mod det internationale atletikforbund, World Athletics, angående reglen om, at mellemdistanceløbere med naturligt højt niveau af testosteron - som Semenya - skal sænke det med medicin.

Det er hun stor modstander af.

Sagen er blevet behandlet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som trods bekymring besluttede at acceptere World Athletics' retningslinjer i maj.

Semenya og Sydafrikas Atletikforbund (ASA) valgte at anke dommen, som havnede hos Den Schweiziske Forbundsdomstol. Her blev reglen først suspenderet, men siden blev den midlertidigt genindført.