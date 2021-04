Holtes volleyballkvinder genvinder DM i sikker stil

Onsdagens tredje finale blev vundet med cifrene 25-20, 25-20, 25-15.

Holte-træner Sven-Erik Borch Lauridsen var efterfølgende "virkelig stolt".

- Jeg synes, de fortjener det, og vi har været det bedste hold igennem hele sæsonen. Så jeg er super glad for det arbejde, spillerne har lavet, og selvfølgelig er jeg også glad for endnu en medalje, siger Sven-Erik Borch Lauridsen til volleyball.dk.

- Jeg er som sådan ikke overrasket over, at vi kan spille på dette niveau, men jeg er lettet. Spillerne er gode til at holde hovedet koldt, når det gælder, og kigger man tilbage på sæsonen, er det dét, der har gjort sig gældende. Det er et godt eksempel på, at vi har med rutinerede volleyballspillere at gøre.

Med sejren sikrede Holte sin tredje guldmedalje i træk og den 18. i alt. Gentofte hentede sølv for første gang.