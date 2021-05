René Holten Poulsen har været igennem en hård periode efter skuffelsen ved OL i Rio i 2016. Nu føler han, at traumet er bearbejdet, så han igen er klar til at være den bedste udgave af sig selv i konkurrencer.

Holten jagter OL efter bearbejdet traume

Kajakroeren René Holten Poulsen føler, at han har bearbejdet sit OL-traume fra 2016. Nu jagter han OL-billet og følelsen af at ro op til sit bedste igen.

Da den tidligere verdensmester René Holten Poulsen sidste søndag vandt et udtagelsesstævne for landsholdsroerne på Bagsværd Sø, var det første gang i fem år, at han havde følelsen af at ro op til sit bedste.

Sejren banede vejen for, at han onsdag og torsdag i ungarske Szeged har muligheden for sikre sig en OL-billet i 1000 meter enerkajak.