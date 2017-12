Holte bryder Brøndbys pokaldominans i volleyball

Holtes damehold i volleyball var stærkt fokuseret på endelig at få skovlen under Brøndby i en pokalfinale, og det lykkedes.

Det var fjerde gang i træk, at de to klubber stod over for hinanden i pokalfinalen, og sejren vakte naturligt jubel hos Holte-træner Sven-Erik Borch Lauridsen.

Det skyldtes ikke mindst, at Holte var bagud i samtlige sæt, men kæmpede sig tilbage.

- Det er stort at få børn, men det her er det fedeste lige nu.

- Det er lidt ufatteligt. Pigerne spillede en utrolig flot kamp. Vi var bagud i alle tre sæt, men kæmpede os tilbage og holdt hovederne kolde. Jeg er så stolt af pigerne.

- Brøndby havde fint fat i Sofia (Martinez-Lavin, red.), så det var fantastisk, at andre trådte til og lavede point. Der var rigtig mange ting, der lykkedes i dag. Vi holdt niveau gennem hele kampen, og det var med til at sikre os sejren, siger træneren i en pressemeddelelse.

Holtes Juliane Daugaard scorede 12 point og blev kåret til årets pokalfighter.

Hos herrerne blev der også spillet pokalfinale, og her sejrede Marienlysts danske mestre over Gentofte.

Sejren lød på 3-1 (25-23, 18-25, 25-20, 25-20).

Gentofte var på jagt efter revanche fra nederlaget i DM-finalen til netop Marienlyst tidligere på sæsonen, men sådan gik det ikke.

- Vi har hele tiden vidst, at vi kunne spille på det her niveau. Vi har bare ventet på forløsningen. Drengene fik masser af frihed i dag. Oplægget var, at de måtte serve, som de ville, modsat mange andre hold, som har en meget stram taktik.

- Mit eneste krav var, at de skulle slå og blive ved med at slå, slå, slå. Drengene håndterede den frihed godt. De mærkede kampens puls, og heldigvis mærkede de rigtigt, siger Marienlyst-træner Peter Lyø i en pressemeddelelse.

Kristoffer Abell fra Marienlyst blev kåret til årets pokalfighter.