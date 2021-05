Hollandsk udbryder holder hjem og snupper Giro-sejr

Den 27-årige rytter fra Rotterdam kom med i et tidligt udbrud, og da udbrudskollegerne efterhånden faldt fra, blev Taco van der Hoorn ved med at trampe i pedalerne.

Til sidst var han tæt på at blive indhentet, men lykkeridderen havde trods alt margin nok til at fejre sejren med armene i vejret.

- Det så svært ud at komme til mål med udbrydergruppen, og vi havde måske 0,5 procent chance for at vinde, men det var en chance, som var værd at tage, siger hollænderen i sit sejrsinterview.

Den 190 kilometer lange etape med mål i Canale i det nordvestlige Italien var den første med lidt kuperet terræn i årets Giro.

De tre kategoriserede stigninger på etapen var dog ikke af en hårdhed, hvor klassementets favoritter for alvor blev målt op mod hinanden.

Otte ryttere stak af tidligt på etapen, og forspringet nåede op på over fem minutter undervejs. I udbruddet var Eolo-Kometa-rytteren Vincenzo Albanese, som var iført løbets blå bjergtrøje, og han kunne skrabe flere bjergpoint til sig undervejs på etapen.

Derfor kører han også i blåt, når løbet fortsætter tirsdag.

Siden gav Albanese og flere andre udbrydere op, mens Taco van der Hoorn og resten af udbruddet så sit snit til at snyde feltet. Det lykkedes.

I hvert fald slog feltets hovedregning ikke til, og etapen endte derfor ikke i en forventet massespurt om etapesejren. Regnefejlen må give røde ører hos flere af sprinterholdene.

På målstregen var Taco van der Hoorn bare fire sekunder foran et frådende felt. Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) tog andenpladsen for næsen af Peter Sagan (Bora).

- Jeg kunne ikke tro det. Jeg kiggede bagud, og jeg kunne se, at jeg ville komme først over stregen. Jeg tænkte hvad fanden, jeg klarer den sgu, siger Taco van der Hoorn.

Den lyserøde førertrøje befinder sig fortsat på Ineos-italieneren Filippo Ganna.

Mikkel Honoré (Quick-Step) blev nummer 26 på etapen, og han er nummer 18 i det samlede klassement.