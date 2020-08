Hollandsk sprinter er lagt i kunstig koma efter styrt

Cykelrytteren Fabio Jakobsen (Quick-Step) er blevet bragt til hospitalet og lagt i kunstig koma, efter at han styrtede voldsomt på 1. etape af Polen Rundt.

Groenewegen kom først over stregen, men blev siden diskvalificeret for sin kørsel. Hollænderen svajede væk fra sin bane på de sidste meter og var med til at presse Jakobsen ud i barrieren.

Her styrtede Jakobsen voldsomt og ramte på vejen en person, der stod placeret ved målstregen bag hegnet. Han blev senere udråbt som etapens vinder.

Flere af rytterne fra de andre hold var også en tur i asfalten, og nogle er blevet bragt på hospitalet for at blive undersøgt.

Ifølge løbslægen Barbara Jerschina er den 23-årige hollænder i kritisk tilstand.

- Det er alvorligt. Hans liv er i fare. Han har mistet store mængder blod og har pådraget sig betydelige skader, siger lægen ifølge AFP til tv-stationen Polsat Sport.

Den Internationale Cykelunion (UCI) fordømmer handlingen i en pressemeddelelse.

- UCI fordømmer på det kraftigste den farlige kørsel af rytteren Dylan Groenewegen, som sendte Fabio Jakobsen ind i barrieren et par meter fra målstregen og forårsagede et stort styrt i slutningen af 1. etape af Polen Rundt.

- Groenewegen blev diskvalificeret fra løbet af løbskommissærerne.

- UCI anser opførslen som uacceptabel og har ført sagen videre til disciplinærkomitéen, som skal finde en sanktion, der er passende for situationens alvor, skriver UCI i meddelelsen.

Styrtet skete på årsdagen for Bjorg Lambrechts død. Det belgiske stortalent omkom 5. august 2019 på 3. etape af Polen Rundt.

Løbet har i år deltagelse af danskerne Mads Pedersen (Trek), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jesper Hansen (Cofidis), Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard (Astana) samt Casper Pedersen (Sunweb).