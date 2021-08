Hollandsk samarbejde sikrer Barcelona smal sejr

Men en smart aflevering fra hollandske Frenkie de Jong og en endnu bedre afslutning fra landsmanden Memphis Depay sørgede for, at catalonierne vandt hjemmekampen 2-1.

Syv point i tre kampe er det blevet til for Barcelona efter afskeden med superstjernen Lionel Messi.

Det rækker foreløbig til en fjerdeplads, men ingen hold har maksimumpoint, før Atlético Madrid senere søndag møder Villarreal.

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite har fået en god sæsonstart med masser af spilletid, og søndag var han igen blandt træner Ronald Koemans udvalgte til startopstillingen.

Efter lidt over halvandet minut blev der sigtet efter angriberen, som dog ikke fik ram på bolden. Det gjorde Sergi Roberto til gengæld bagved, og så havde Barcelona sikret sig en tidlig føring.

Værterne dominerede for øjnene af de cirka 26.500 tilskuere, men Getafe formåede at svare igen på den tidlige lussing.

Med en flad scoring passerede den tidligere Barcelona-spiller Sandro Ramirez målmand Marc-André ter Stegen, der vendte tilbage efter en længere skadespause.

Tyskeren var desuden involveret i første halvlegs dramatiske højdepunkt, da han blev ramt i hovedet og kortvarigt lå stille på græsset. Han kom dog tilbage på benene igen.

Det fodboldmæssige højdepunkt stod hollænderne de Jong og Depay for.

De Jong fandt Depay med en flad aflevering efter en halv time, og angriberen kvitterede for oplægget ved at sparke bolden langs jorden i det nærmeste hjørne, efter at han havde sendt en forsvarsspiller på glatis.

Med 17 minutter igen sad Braithwaite pludselig i græsset, og efter at han havde fået behandling, blev han skiftet ud.

Landstræner Kasper Hjulmand krydser formentlig fingre for, at den tidligere Esbjerg-spiller er fysisk klar til at møde ind til mandagens landsholdssamling forud for de tre forestående kampe i VM-kvalifikationen.

I slutminutterne fik Barcelonas Busquets scoret, men målet blev annulleret for offside. Hjemmeholdet havde flere gode chancer for at lukke kampen til sidst, men det blev ved en smal 2-1-sejr.