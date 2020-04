Hollandsk sæsonafslutning skaber ballade hos klubber

Topklubben AZ Alkmaar meddeler således, at klubben langt fra er enig i måden, som det er foregået på.

Beslutningen om at afslutte den bedste fodboldrække i Holland før tid på grund af coronapandemien har skabt vrede i flere klubber.

- Vi har i ugevis forsøgt at udvikle forskellige scenarier til at undgå den situation, vi er i nu, men vores forslag er forblevet ubesvarede, siger AS-direktør Robert Eenhoorn til klubbens hjemmeside.

Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) traf beslutningen om at afblæse sæsonen uden at kåre en mester og uden ned- eller oprykning.

Ajax og AZ sluttede hver med 56 point i toppen, men Ajax får på grund af en bedre målscore den direkte plads i gruppespillet i Champions League, mens AZ skal i kvalifikationen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har tilladt nationale ligaer at slutte før tid, hvis nationale myndigheder forbyder sport.

Meget tyder på, at hollænderne kommer ind under den kategori, da den hollandske regering har forbudt masseforsamlinger frem til 1. september.

Ifølge AFP ville fodboldkampe uden tilskuere ikke være en mulighed, da det vil kræve en speciel tilladelse i Holland.

Feyenoord træder som nuværende ligatreer direkte ind i Europa Leagues gruppespil, mens nummer fire og fem, PSV Eindhoven og Willem II, træder ind i kvalifikationen til Europa League.

Det gør Utrecht på sjettepladsen til den helt store taber, da klubben slutter tre point efter Willem II, men med en langt bedre målscore og med en kamp færre.

Samtidig skulle Utrecht have mødt Feyenoord i pokalfinalen, og her ville en vinder tage den direkte billet til gruppespillet. Nu står Utrecht i stedet med helt tomme lommer.

Ifølge dpa vil Utrecht gå rettens vej for at få ændret beslutningen, og klubdirektør Thijs van Es er rasende.

- Det er en sort dag for fodbolden. Beslutningen mangler gennemsigtighed og objektivitet, siger han ifølge tv-stationen NOS.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at den er overbevist om, at den har ret til en billet til europæisk fodbold.

Danske Frank Arnesen er teknisk direktør i Feyenoord, og han har naturligvis fulgt beslutningen tæt.

- Utrecht har sagt, de vil tage 23 advokater under armen og prøve at få det omstødt, men ligegyldig hvad, så ville der være nogen, der var glade, og nogen der ikke var, siger han i et interview med Eurosport.

Mens Den Haag og Waalwijk i bunden kan glæde sig over, at de ikke rykker ud, så er humøret anderledes trist hos Cambuur og De Graafschap.

De to klubber ligger suverænt på første- og andenpladsen i den næstbedste række, men rykker altså ikke op.

- Det føles som den største skandale i hollandsk sportshistorie, lød det sent fredag fra Cambuur-manager Henk De Jong ifølge AFP.

Ifølge AFP vil beslutningen om ingen oprykning med stor sandsynlighed også medføre en form for juridisk efterspil på bordet hos KNVB.