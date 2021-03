Hollandsk profil får comeback i Esbjergs slutspilssejr

Hollænderen, der ellers blev meldt ude for hele sæsonen af klubben, kom på banen med kvarter igen af vestjydernes sejr på 37-22 over Silkeborg-Voel.

Håndboldstjernen Estavana Polman fik comeback for Team Esbjerg, knap otte måneder efter at hun pådrog sig et overrevet korsbånd i højre knæ under en træning.

Det var holdenes første kamp i slutspillet, hvor Esbjerg på grund af sin førsteplads i grundspillet begyndte med to point. De forsvarende mestre har nu fire af slagsen, mens Silkeborg-Voel fortsat er pointløs.

De to øvrige hold i gruppen, København og Herning-Ikast, mødes senere onsdag. I sidste ende går de to bedste hold fra gruppen videre til semifinalerne.

Esbjergs sejr var der ikke den store tvivl om.

Midtvejs i første halvleg var vestjyderne foran med fire mål, og efter en stribe fejl fra hjemmeholdet lød pauseføringen på hele syv scoringer.

Derfor var der også plads til, at Jesper Jensen efter 45 minutter kunne sætte Estavana Polman på banen uden frygt for, at det ville påvirke udfaldet.

Polman er formentlig et godt stykke fra sit absolutte topniveau, men hun brugte kun få sekunder på at markere sig onsdag aften.

Hun scorede til 26-16 og nåede i alt op på fire mål på fem forsøg.

Polman kan glæde sig over, at hun får godt med tid til at finde topformen. Intet tyder på, at Esbjerg har tænkt sig at gå på sommerferie efter det igangværende gruppespil.