Hollandsk profil afviser vaccineskepsis efter kritik

- I et interview for nylig var jeg ikke præcis nok i mit svar. For at rydde enhver tvivl af vejen: Jeg bakker helt klart op om coronavacciner og vil selv tage den hurtigst muligt, skriver hollænderen.

Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, har ligesom anfører Simon Kjær advokeret for, at landsholdene skal vaccineres mod coronavirus før EM.

Det skal forhindre smitteudbrud på landsholdene, som kan få sportslig indflydelse, hvis en eller flere spillere misser EM-kampe.

På Hollands landshold har spillerne fået tilbudt en vaccine, men ikke alle har taget imod den.

Op til seks hollandske spillere afviste i sidste uge at lade sig vaccinere, fortalte landstræner Frank de Boer.

Der blev ikke sat navne på spillerne, men noget tyder på, at de Ligt er iblandt eller ikke har haft mulighed for at tage den.

I hvert fald vakte han opsigt i fredagens interview, hvor han ifølge nyhedsbureauet Reuters sagde:

- Der er ingen tvang om at blive vaccineret, og jeg føler, at man selv skal bestemme over egen krop. Der er altid en risiko for infektion, og jeg har hørt, at man kan få en infektion af en af vaccinerne, sagde han uden at bakke påstanden op med fakta.

Det er op til spillerne selv at træffe beslutningen, fastslog Frank de Boer.

- Jeg kan ikke tvinge nogen til at få en indsprøjtning i kroppen.

- Jeg sagde til spillerne, at jeg ville gøre det. Det var også lægens råd. Men det er spillernes eget valg, sagde han ifølge Reuters.