Divisionsforeningen drømmer sammen med danske fodboldfans om, at tribunerne på de danske stadioner snart kan se sådan ud igen. (Arkivfoto)

Hollandsk forsøg giver håb om superligatilskuere

Der er håb om, at tilskuerne snart kan vende tilbage til kampene i Superligaen, efter at et hollandsk forsøg har vist positive resultater.

Det skriver Divisionsforeningen på sin hjemmeside.

Forsøgene i Holland blev gennemført over tre kampe med sammenlagt omkring 7500 tilskuere.

Tilskuerne blev testet før og efter kampene, og ingen smitte kunne efterfølgende spores tilbage til fodboldkampene.

Samtidig viste forsøget, at tilskuerne var i fysisk nærkontakt med maksimalt otte andre i løbet af kampen. Det er defineret som inden for halvanden meters afstand i 15 minutter eller mere.

- Resultaterne er meget positive og understøtter al den evidens, vi har om udendørs arrangementer, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen til hjemmesiden.

Regeringen er i øjeblikket i gang med forhandlingerne om de kommende genåbningsfaser i Danmark. Her er tilskuere til superligakampe konkret på forhandlingsbordet, sagde kulturminister Joy Mogensen (S) onsdag på et samråd.

Forhandlingspartierne afventer en rapport fra en ekspertgruppe. Den arbejder i øjeblikket på en genåbningsplan for udendørs sportsbegivenheder. Her har blandt andet Divisionsforeningen deltaget på et møde.

Samtidig læner gruppen sig op ad de erfaringer, man tidligere har gjort sig i Superligaen - blandt andet under den såkaldte superligaordning.