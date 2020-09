Hollandsk cykelklassiker aflyst på grund af corona-regler

Arrangørerne af Amstel Gold Race opgiver at afvikle den hollandske cykelklassiker i år.

Den Internationale Cykelunion (UCI) bekræfter aflysningen på sin hjemmeside.

World Tour-løbet var i forvejen udskudt til 10. oktober fra sin vante plads i cykelverdenens forårssæson, men nu køres løbet altså slet ikke i år.

Ifølge Leo van Vliet har løbsarrangørerne længe arbejdet på at muliggøre afviklingen af Amstel Gold Race.

- I de seneste uger er det blevet mere og mere tydeligt, at en rute gennem det sydlige Limburg (hollandsk provins, red.) med besøg i ti byområder var umuligt, siger Leo van Vliet ifølge cyclingnews.com.

- Af den grund arbejdede vi på en plan, der omfattede en kortere løbsomgang på 16,9 kilometer. Ruten og det omkringliggende område ville være lukket for offentligheden for at undgå menneskemængder og garantere en afstand på halvanden meter.

- Med de nye restriktioner skulle planerne dog ændres igen. Med kravet om ingen tilskuere blev det en næsten umulig opgave.

Tirsdag aften aflyste det hollandsk-belgiske etapeløb BinckBank Tour onsdagens enkeltstart, der skulle have været kørt i hollandske Vlissingen, på grund af coronarestriktionerne i landet.

Onsdag meddeler løbet, at man har flyttet starten af torsdagens etape til belgiske Aalter, samtidig med at fredagens etape er blevet lavet om til en enkeltstart i byen Riemst, der ligeledes ligger i Belgien.